«Это новый Головкин». Эдди Хирн оценил победу узбекского боксёра в титульном бою

Известный британский промоутер Эдди Хирн прокомментировал результат поединка за вакантный титул WBA в первом среднем весе (до 69,9 кг) между узбеком Исраилом Мадримовым и россиянином Магомедом Курбановым, который состоялся 8 марта в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Напомним, Мадримов победил техническим нокаутом в пятом раунде, впервые в карьере став чемпионом мира.

«Этот парень – зверь. Парень – новый Геннадий Головкин, он легко прошёл Курбанова. Запомните это имя, узбекская сила, Исраил Мадримов будет бороться за все пояса в первом среднем весе», — приводит слова Хирна BoxingScene.

Исраилу Мадримову 29 лет. Боец дебютировал как профессионал в 2018 году и имеет в своём активе 10 побед, ни одного поражения и одну ничью.