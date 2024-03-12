Андре Уорд раскритиковал Канело за отказ драться с непобеждённым американцем

Бывший лидер рейтинга pound-for-pound и чемпион мира в двух весовых категориях Андре Уорд раскритиковал звёздного мексиканца Сауля Альвареса за отказ драться с непобеждённым американцем Дэвидом Бенавидесом (27-0, 23 KO).

«Буду ли я критиковать Канело, если он не подерётся с Бенавидесом? Конечно. Что касается резюме Альвареса, вы можете посмотреть на его соперников, сказать, что он дрался с тем и с этим… Но в каком состоянии были его соперники? Канело 33 года, и у него два поражения. Когда он дрался с Ковалёвым, с тем уже было покончено. Он уже не был непобеждённым Крашером.

Канело действительно хороший боец, но вы не узнаете, насколько хороший, пока он не сразится с другим элитным бойцом», — сказал Уорд в интервью YouTube-каналу Breakfast Club Power.