«Ты пример для меня и всех бойцов!» Гэтжи обратился к Порье

Двукратный претендент на звание чемпиона UFC американец Джастин Гэтжи обратился к американцу Дастину Порье после его победы в поединке с представителем Франции Бенуа Сен-Дени.

«Никто не сможет сломать этого парня. Всё моё сердце было с тобой в этот вечер. Ты пример для меня и всех бойцов!» — написал Гэтжи в социальных сетях.

В ночь на 10 марта мск в Майами (США) в «Касейя Центре» проходил турнир UFC 299. В соглавном бою бывший временный чемпион Дастин Порье встретился с Бенуа Сен-Дени, представляющим Францию. Поединок завершился победой Порье нокаутом во втором раунде.

Напомним, Гэтжи и Порье встречались дважды: в 2018-м и 2023-м. Каждый боец одержал по одной победе.

Ранее Порье выскзал мнение, что может финишировать действующего чемпиона UFC в лёгком дивизионе Ислама Махачева.