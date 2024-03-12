Порье признался, что после поражения от Гэтжи начал проходить психотерапию

Американский боец UFC Дастин Порье рассказал о том, что он начал проходить психотерапию после поражения в поединке с Джастином Гэтжи.

«После боя с Гэтжи я пережил настоящие душевные терзания. Я переживал всякое. Именно тогда я начал практиковать осознанность, определять свои намерения и просто стараться быть благодарным за каждый день. Да, это очень непросто.

Всякий раз, когда я видел, что Волкановски говорит, как он выражает свои мысли и как он честен… я прошёл через то же самое. После боя я начал проходить терапию. Я считаю, что очень важно открываться и говорить о том, что ты чувствуешь», — приводит слова Порье Sportskeeda.

В ночь на 10 марта мск в Майами (США) в «Касейя Центре» проходил турнир UFC 299. В соглавном бою бывший временный чемпион Дастин Порье встретился с Бенуа Сен-Дени, представляющим Францию. Поединок завершился победой Порье нокаутом во втором раунде.