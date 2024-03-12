Пейдж рассказал, что в UFC не разрешили ему сделать уникальный выход на бой с Холандом

Британский боец UFC Майкл Пейдж рассказал о том, что промоушен не дал ему разрешение на уникальный выход перед поединком с Кевином Холандом.

«У меня был большой план. Я такой творческий человек, и я просто не могу отключить эту часть себя. Когда я представляю себе день боя, я думаю не только о своём сопернике и о том, как я буду его бить… я думаю о том, как буду выходить на этот поединок. Так что у меня появилась идея, мы с семьёй собрались вместе, обсудили её, составили композицию, проанализировали её, после чего представили UFC.

Им потребовалось немного времени. Я не знаю, что у них за процесс, но после него они мне ответили отказом. Мы продолжали настаивать, и в итоге в UFC дали разрешение только на часть из того, что задумывалось. Но, если бы я смог сделать то, что хотел, это был бы лучший выход, который кто-либо видел в UFC», — сказал Пейдж в подкасте The MMA Hour.