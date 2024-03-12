Арман Царукян заявил, что намерен нокаутировать Чарльза Оливейру

Российский боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Арман Царукян высказался по поводу предстоящего поединка с представителем Бразилии Чарльзом Оливейрой.

«Я лучший в этом дивизионе, и я покажу это всем на UFC 300. Я разносторонний боец, умею делать всё – я могу конкурировать с Оливейрой в грэпплинге, в ударке, боксировать, делать всё, что он захочет. Я полностью уверен в себе.

Я собираюсь его нокаутировать, получить бонус и титульный бой, потому что пришло моё время. Дана сказал, что тот, кто выиграет этот бой, будет драться за титул. Если он это сказал – так всё и будет», — сказал Царукян в интервью The Schmo.

Царукян в своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC on ESPN 52 в декабре, досрочно остановил в первом раунде американца Бенеила Дариуша. Оливейра в июне на UFC 289 также остановил в первом раунде Дариуша, закрыв поражение от действующего обладателя титула россиянина Ислама Махачева.