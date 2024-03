Куат Хамитов: для меня Шлеменко — это как Джордж Форман, а я — Мохаммед Али

Звезда ММА из Казахстана Куат Хамитов рассказал, что для него значит бой против Александра Шлеменко.

Поединок станет главным событием турнира RCC 19, который запланирован на 4 мая в Челябинске.

«Я рассматриваю бой против Шлеменко как противостояние Мохаммеда Али и Джорджа Формана. В меня никто не верит, Шлеменко больше меня на 20–25 килограммов, у него нокаутирующая мощь, а я мелкий для этого веса.

Это будет как «Грохот в Джунглях» (The Rumble in the Jungle — боксёрский поединок между Мохаммедом Али и Джорджем Форманом, — Прим. «Чемпионата»), только «Грохот в Челябинске». Я иду против ветра, против толпы. Хочу доказать всем критикам, что они ошибались, когда ставили на Шлеменко.

Александр — это имя. Большое имя. Знаете, почему я проигрывал последние пять лет? Потому что ни один соперник меня не волновал, не пугал, а вот Шлеменко, как Форман, меня пугает.

У него отличные колени, выносливость. Да что уж там говорить: у меня сейчас идёт Рамадан, но я встаю в четыре утра и делаю ежедневно две тренировки. Я должен справиться с Джорджем Форманом, как Мохаммед Али!» — сказал Хамитов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.