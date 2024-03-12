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Опубликован список бойцов, с которыми UFC завершил сотрудничество после турнира в Майами

Стал известен список бойцов UFC, с которыми промоушен прекратил сотрудничество после турнира UFC 299 в Майами.

Список бойцов UFC, покинувших промоушен:

1. Денис Бондарь 17-5 (0-3 UFC)..

2. Марк Мэдсен 12-2 (4-2 UFC), завершил карьеру.

3. Тайсон Педро 10-5 (6-5 UFC), завершил карьеру.

4. Джейми Пикетт 13-11 (2-7 UFC), завершил карьеру

5. Ферни Гарсия 10-5 (0-4 UFC).

6. Луис Салдана 16-7-1 (2-1-1 UFC).

7. Даниэль Ласерда 11-6 (0-5 UFC).

8. Майк Бриден 11-6 (1-3 UFC).

9. Матеуш Мендонка 10-3 (0-3 UFC).

Напомним, с 9 на 10 марта в Майами (США) в «Касейя Центре» состоялся турнир UFC 299. В главном поединке чемпион в легчайшем весе американец Шон О'Мэлли встретился с эквадорцем Марлоном Верой.

Поединок продлился все пять раундов и завершился победой Шона О'Мэлли единогласным решением судей. Таким образом, американец провёл свою первую защиту чемпионского пояса.