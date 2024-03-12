Опубликован список бойцов, с которыми UFC завершил сотрудничество после турнира в Майами

Стал известен список бойцов UFC, с которыми промоушен прекратил сотрудничество после турнира UFC 299 в Майами.
Список бойцов UFC, покинувших промоушен:
1. Денис Бондарь 17-5 (0-3 UFC)..
2. Марк Мэдсен 12-2 (4-2 UFC), завершил карьеру.
3. Тайсон Педро 10-5 (6-5 UFC), завершил карьеру.
4. Джейми Пикетт 13-11 (2-7 UFC), завершил карьеру
5. Ферни Гарсия 10-5 (0-4 UFC).
6. Луис Салдана 16-7-1 (2-1-1 UFC).
7. Даниэль Ласерда 11-6 (0-5 UFC).
8. Майк Бриден 11-6 (1-3 UFC).
9. Матеуш Мендонка 10-3 (0-3 UFC).
Напомним, с 9 на 10 марта в Майами (США) в «Касейя Центре» состоялся турнир UFC 299. В главном поединке чемпион в легчайшем весе американец Шон О'Мэлли встретился с эквадорцем Марлоном Верой.
Поединок продлился все пять раундов и завершился победой Шона О'Мэлли единогласным решением судей. Таким образом, американец провёл свою первую защиту чемпионского пояса.