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Конор Макгрегор заявил, что хочет провести два боя в 2024 году

Конор Макгрегор заявил, что хочет провести два боя в 2024 году
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Известный ирландский боец UFC Конор Макгрегор рассказал о своём желании провести два поединка в течение 2024 года.

«Я хочу провести пару боёв до конца года. Я бы хотел провести два боя до конца года.

Моя игра в октагоне ещё далека от завершения», — приводит слова Макгрегора Championship Rounds.

Напомним, Конор Макгрегор не проводил бои с лета 2021 года, когда получил перелом ноги в третьем поединке с Дастином Порье.

Возвращение Конора Макгрегора в октагон запланировано на 29 июня на Международной бойцовской неделе в Лас-Вегасе. Его соперником станет Майкл Чендлер, бой пройдёт в среднем весе.

6 октября 2018 года в рамках UFC 229 Макгрегор потерпел поражение от действующего чемпиона в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова удушающим приёмом сзади. Доходы от этого поединка составили $ 86,4 млн, что до сих пор остаётся рекордом.

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