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Царукян: мой бой с Оливейрой вы будете помнить всю жизнь

Царукян: мой бой с Оливейрой вы будете помнить всю жизнь
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Российский боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Арман Царукян высказался по поводу предстоящего поединка с представителем Бразилии Чарльзом Оливейрой.

«Я хочу нокаутировать Чарльза Оливейру, но, если мне удастся его засабмитить, это будет высший класс – мой тренер по грэпплингу будет вне себя от счастья. Мы тренируемся, изучаем новые техники и готовимся засабмитить Чарльза Оливейру. Смотрите мой бой, он будет невероятным – вы будете помнить его всю свою жизнь», — сказал Царукян в интервью The Schmo.

Царукян в своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC on ESPN 52 в декабре, досрочно остановил в первом раунде американца Бенеила Дариуша. Оливейра в июне на UFC 289 также остановил в первом раунде Дариуша, закрыв поражение от действующего обладателя титула россиянина Ислама Махачева.

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