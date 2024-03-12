«Июнь меня устроит». Порье рассказал, когда он хотел бы провести бой с Махачевым

Американец Дастин Порье рассказал, когда он хотел бы провести поединок с россиянином Исламом Махачевым.

«Я думаю, что мой бой с Махачевым вполне реален. Погнали. UFC вполне может организовать этот матч, почему нет? Я не получил никакого ущерба в бою с Сен-Дени, так что июнь меня устроит», — сказал Порье на пресс-конференции.

Напомним, поединок между Дастином Порье и Бенуа Сен-Дени стал соглавным боем на турнире UFC 299, который прошёл в Майами. Встреча завершилась победой Порье нокаутом во втором раунде. Для Сен-Дени это поражение стало первым досрочным в профессиональной карьере.

Махачев в своём последнем поединке в октябре на UFC 294 техническим нокаутом в первом раунде победил австралийца Алекса Волкановски. Встреча стала для бойцов второй. Семью месяцами ранее россиянин выиграл единогласным судейским решением.