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О’Мэлли отреагировал на нежелание Топурии драться с ним

О’Мэлли отреагировал на нежелание Топурии драться с ним
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Действующий чемпион UFC в легчайшей весовой категории Шон О'Мэлли отреагировал на ответ со стороны обладателя титула UFC в полулёгком дивизионе Илии Топурии. Ранее Матадор отказался драться с американцем и посоветовал тому для начала сразиться с Мерабом Двалишвили.

«Этот парень ведёт себя так, будто он будет всё решать. Он хочет, чтобы я в следующем бою дрался с Мерабом Двалишвили. У меня больше защит титула», – заявил Шон О’Мэлли в интервью MMAFightingonSBN.

Напомним, Шон О'Мэлли 10 марта провёл первую защиту своего титула в легчайшем весе в поединке с эквадорцем Марлоном Верой. Шон победил его единогласным решением судей и реваншировал поражение от него, которое Вера нанёс ему на турнире UFC 252.

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