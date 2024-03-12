Ренато Мойкано оценил шансы Армана Царукяна в бою с Чарльзом Оливейрой

Бразильский боец смешанных единоборств, выступающий в лёгком весе UFC, Ренато Мойкано оценил шансы своего одноклубника Армана Царукяна в поединке с бывшим чемпионом UFC в лёгком дивизионе Чарльзом Оливейрой.

«Говоря о поединке Царукяна и Оливейры, я думаю, что это будет отличный бой. На мой взгляд, это одно из лучших противостояний, которые состоятся на турнире UFC 300, и я думаю, что это будет тяжёлый бой для обоих парней. И, говоря о шансах Чарльза и Армана, я буду предельно честен с вами. У Оливейры в этом бою есть небольшое преимущество, он крупнее Царукяна и у него более сильный удар. Мне сложно говорить такие вещи, потому что Арман проходил мимо меня пару минут назад. Но я говорю, что вижу», — приводит слова Мойкано портал Bloody Elbow.

Напомним, Ренато Мойкано и Арман Царукян вместе тренируются в зале American Top Team (ATT).