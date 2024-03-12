Махачев объяснил, почему готов принять бой с Порье

Чемпион UFC в лёгкой весовой категории россиянин Ислам Махачев ответил на вопрос, почему он готов провести поединок с американцем Дастином Порье, который 10 марта на турнире UFC 299 нокаутировал во втором раунде Бенуа Сен-Дени из Франции. Ранее Махачев и Порье договорились о поединке в июне.

«Брат, Джастин его нокаутировал. Почему не подраться с парнем, который нокаутировал Порье, или подождать победителя боя между Арманом и Оливейрой? Оба заслуживают этого больше, чем Дастин», — написал фанат в соцсетях Махачева.

«Просто хочу драться, брат, не хочу больше ждать», — ответил Ислам болельщику.

Напомним, 14 апреля на UFC 300 Арман Царукян сразится с Чарльзом Оливейрой. По словам гендиректора UFC Даны Уайта, победитель их боя подерётся с Махачевым.