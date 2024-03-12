Алекса Грассо настроена нокаутировать Валентину Шевченко в трилогии

Действующая чемпионка UFC в наилегчайшем весе мексиканка Алекса Грассо хочет завершить трилогию с представительницей Киргизии Валентиной Шевченко нокаутом.

«Каждый наш бой в некотором роде похож. Мне нравится работать в стойке и доносить жёсткие удары. В первом бою я смогла нанести удар по ней, во втором бою я отправила её в нокдаун, поэтому моя цель в третьем бою, конечно, нокаутировать её.

К тому же, надеюсь, что слухи о том, что турнир UFC 306 состоится в «‎Сфере» (имеется в виду спортивно-развлекательная арена, которая находится в Лас-Вегасе. — Прим. «‎Чемпионата»), являются правдой. Я бы с удовольствием подралась там, это было бы потрясающе. Победить в шоу The Ultimate Fighter и нокаутировать Валентину в «Сфере» — это лучший сценарий для меня», — приводит слова Грассо портал Bloody Elbow.