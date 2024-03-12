Майкл Биспинг оценил возможный поединок Шона О'Мэлли и Илии Топурии

Бывший чемпион UFC в среднем весе, а ныне аналитик и комментатор турниров лиги UFC Майкл Биспинг высказался насчёт потенциального поединка между Шоном О'Мэлли и Илией Топурией.

«Я никоим образом не выступаю против того, чтобы Шон О'Мэлли не продвигался дальше в карьере. Но мне кажется, что должно быть строгое правило, согласно которому, если в твоём дивизионе нет явных претендентов на твой титул, а у тебя есть три защиты пояса, то только после этого ты можешь говорить о боях чемпион против чемпиона и требовать их. Но просто подумайте вот о чём: если мы отбросим все «но», то Шон О'Мэлли получает самолёт от Даны и улетает в Испанию. У нас есть бой. Относительно быстрый поворот, потому что он только что хорошо дрался. Это даёт Волкановски больше времени на отдых и восстановление. Знаете, этот поединок имеет смысл просто ради того, чтобы фанаты получили зрелище. Если они готовы устроить этот бой быстро, чтобы остальному дивизиону не пришлось ждать, то было бы идеально. Мераб только что дрался, вы понимаете, что я имею в виду. Если они готовы сделать это быстро, то надо заказывать самолёт», — приводит слова Биспинга портал Middle Easy.