Царукян изъявил желание подраться с Магрегором

Известный российский боец армянского происхождения Арман Царукян заявил о том, что однажды хотел бы провести бой против бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора.

«Вернется ли Конор в октагон в 2024 году? Я думаю, все хотят увидеть возвращение Конора Макгрегора, потому что он суперзвезда. Даже я. Надеюсь, когда я стану чемпионом, он еще будет драться и мы сразимся. Однажды», – сказал Царукян в интервью The Schmo.

Напомним, профессиональный рекорд Макгрегора в смешанных единоборствах составляет 22-6. В своём последнем поединке, состоявшемся в июле 2021 года, Конор из-за перелома ноги уступил американцу Дастину Порье.

Ранее Конор Макгрегор рассказал о желании провести минимум два ьоя в 2024 году.