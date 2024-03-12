Царукян — о реванше с Махачевым: сейчас не могу думать об этом

Известный российский боец армянского происхождения Арман Царукян высказался о противостоянии с чемпионом UFC в лёгкой весовой категории Исламом Махачевым.

«Знаешь, мне было всего 22 года, это был мой первый бой в UFC. Я не могу жаловаться… Но сейчас я не могу думать о Махачеве, потому что сначала надо побить Чарльза Оливейру. Когда я побью Оливейру, тогда и поговорим об Исламе. Я не хочу проявлять неуважение к Чарльзу, потому что он один из лучших в нашем дивизионе. Я должен быть сфокусирован на Чарльзе», — заявил Царукян в интервью The Schmo.

Бой Царукяна с Чарльзом Оливейрой состоится 14 апреля на турнире по смешанным единоборствам UFC 300.

Напомним, поединок Махачева с Царукяном состоялся в 2019 году. Тогда Ислам победил единогласным решением судей.