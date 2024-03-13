Царукян: уверен ли я, что получу титульник? Да, Уайт сказал

Известный российский боец армянского происхождения Арман Царукян выразил уверенность в том, что получит бой с чемпионом UFC в лёгкой весовой категории Исламом Махачевым, если победит бразильского спортсмена Чарльза Оливейру.

«Уверен ли я, что получу титульник, победив Оливейру? Да, Дана Уайт сказал — кто победит в нашем бою с Оливейрой, тот будет драться за титул. А если Дана что-то говорит, то обычно это случается», — заявил Арман Царукян в интервью The Schmo.

Отметим, что бой Армана Царукяна с Чарльзом Оливейрой состоится 14 апреля на турнире по смешанным единоборствам UFC 300.

Напомним, первый поединок Махачева с Царукяном состоялся в 2019 году. Тогда Ислам победил единогласным решением судей.