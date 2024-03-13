Камару Усман впечатлён выступлением Майкла Пейджа в бою с Кевином Холландом

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе и первый номер рейтинга лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий нигериец Камару Усман впечатлён выступлением британца Майкла Пейджа в бою с американцем Кевином Холландом.

«Мне кажется, что он мог бы показать намного больше техник из своего арсенала. Я действительно верю, что он держал Кевина Холланда в нескольких очень трудных позициях, из которых он потенциально мог извлечь выгоду и закончить бой досрочно. Но это показало, насколько он опасен на самом деле и как тяжело с ним драться», — приводит слова Усмана портал MMAJunkie.

Напомним, что для Пейджа бой с Холландом был дебютным в промоушне. Поединок состоялся 10 марта на турнире UFC 299. Победу единогласным решением судей одержал Майкл Пейдж.