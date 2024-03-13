Экс-чемпион UFC находится в реанимации после того, как спас родителей из пожара

Член Зала славы UFC, первый чемпион промоушена в тяжёлом весе Марк Колман находится в критическом состоянии, после того как в доме его родителей произошёл пожар.

«Как многим уже известно, наш папа попал в пожар вместе со своими родителями и любимой собакой Хаммером. Ему удалось вынести родителей из дома, но, несмотря на все усилия, у него не получилось спасти собаку. Его в срочном порядке доставили в госпиталь, где сейчас он продолжает бороться за свою жизнь после такого героического поступка.

Наш отец всегда был для нас героем и значил для нас очень многое, если не сказать больше. Он всегда был настоящим бойцом. Это самый сильный и храбрый человек из всех, кого я знаю. Прошу вас, продолжайте молиться за него и за нашу семью в этот непростой период. Спасибо всем за поддержку и любовь», — написала дочь Колмана, Морган.

Отметим, что четыре года назад экс-боец пережил сердечный приступ, а после этого прошёл реабилитацию от алкоголизма. С тех пор американец выступал за здоровый образ жизни.