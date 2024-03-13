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Тренер Анкалаева: Магомеду уже пора дать бой за пояс, он удосрочит любого

Тренер Анкалаева: Магомеду уже пора дать бой за пояс, он удосрочит любого
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Главный тренер клуба «Горец» Шамиль Алибатыров, который работает вместе с российским бойцом UFC Магомедом Анкалаевым, высказался по поводу перспектив спортсмена получить титульный бой в промоушене.

«Нам обещали, что дадут бой за пояс. За него сейчас подерутся Джамал Хилл и Алекс Перейра. Анкалаев извлёк уроки из поединка с Яном Блаховичем. Он понимает, что бои надо проводить ещё увереннее. Кто бы ни стал его соперником, Магомед удосрочит любого. У него новая мотивация, и он знает, как надо проводить бои, не доводя до судейского решения.

Меня уже ничто не удивит, но, честно, Магомеду уже пора дать бой за пояс. У него десять побед и шесть финишей. И мы считаем, что он выиграл у Блаховича. Однако тут я говорю: «Мы считаем, другие считают, все считают, но, если пояс сбоку, рядом, снизу, а не на тебе, все забудут эти разговоры. Окажется пояс на тебе, это уже будет история: твоя, твоей семьи, клуба и всех, кто за тебя переживает», — сказал Алибатыров в интервью Союзу ММА России.

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