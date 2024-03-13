Иржи Прохазка дал прогноз на бой Джамала Хилла и Алекса Перейры на UFC 300

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) Иржи Прохазка дал комментарий по поводу предстоящего титульного поединка между Джамалом Хиллом и Алексом Перейрой.

«Правда в том, что на стороне Джамала Хилла больше оружия. Пусть победит тот, кто лучше», — приводит слова Прохазки Championship Rounds.

Поединок между Алексом Перейрой и Джамалом Хиллом за титул чемпиона в полутяжёлой весовой категории состоится 14 апреля на турнире UFC 300 в Лас-Вегасе (США).

Напомним, Хилл завоевал чемпионский титул в январе 2023 года, одолев на UFC 283 бразильца Гловера Тейшейру, завершившего карьеру после того выступления. В июле стало известно, что американец травмировал ахилл, из-за чего он освободил титул, который впоследствии достался Перейре.