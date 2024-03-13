Источник: Александр Гвоздик проведёт бой с Давидом Бенавидесом

Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) украинец Александр Гвоздик встретится с американцем Дэвидом Бенавидесом на турнире в Лас-Вегасе в США, который пройдёт в июне. Об этом сообщает инсайдер Фернандо Сабатини.

Также, по информации источника, в этом же турнире состоится бой за титул WBA в лёгком весе между американцами Джервонтой Дэвисом и Фрэнком Мартино и реванш в лёгком весе между экс-претендентом из Доминиканской Республики Эдвином Де Лос Сантосом и мексиканцем Хосе Валенсуэлой.

Напомним, Гвоздик возобновил карьеру в начале 2023 года, за который выступил трижды, во всех поединках одержав победы. Единственное поражение украинец потерпел в октябре 2019-го, проиграв техническим нокаутом действующему обладателю титулов WBC, IBF и WBO россиянину Артуру Бетербиеву.