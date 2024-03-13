Пейдж: я мог бы финишировать Холланда, но моё тело функционировало не так, как я хотел

Британский боец UFC Майкл Пейдж дал комментарий по поводу своего поединка с Кевином Холландом на турнире UFC 299.

«Я всё время чувствовал себя уверенно, но в бою тело функционировало не так, как я хотел. Не знаю, что стало причиной, но я делал всё необходимое для победы.

В поединке чувствовал, что я намного лучше Холланда, просто считаю, что мог бы сделать намного больше и уж точно мог бы финишировать его, если бы был в порядке», — приводит слова Пейджа MMA News.

Поединок продлился все три раунда и завершился победой британца единогласным решением судей.

Для Пейджа этот бой был дебютным в промоушене UFC. Бойцу 36 лет. В его активе теперь 22 победы и два поражения в ММА.

У Холланда 25 побед и 11 поражений.