«Нажрется и закуражится». Малыхин объяснил, почему не возвращает долг Двалишвили

Тройной чемпион One Championship в тяжёлом, полутяжёлом и среднем весе россиянин Анатолий Малыхин рассказал, почему до сих пор не вернул деньги представителю Грузии Мерабу Двалишвили.

Ранее Двалишвили рассказал, что Малыхин задолжал ему сумму около $ 40 тыс. после проигранного спора.

«Меня что удивляет – у него есть мой телефон. Мы с ним договорились, что я отдаю ему деньги частями. Моя задача отдавать ему по договорённости деньги. Одна-две-три тысячи в месяц.

Я могу ему всю сумму отдать – для меня сейчас это не великие деньги. Но нажрётся же, закуражится же сразу. Пати устроит, следующий бой проиграет – скажут, Малыхин виноват. Все деньги перевёл, тот закутил, на неделю ушёл в кураж. Нельзя так – надо постепенно это делать», — сказал Малыхин на YouTube-канале «Ушатайка».