Стала известна дата следующего боя Шакура Стивенсона

Непобеждённый чемпион мира в трёх весовых категориях американец Шакур Стивенсон (21-0, 10 KO) вернётся на ринг 7 июля в Ньюарке (США), сообщает издание BoxingScene. Соперник станет известен позднее.

Шакуру Стивенсону 26 лет. Американец, серебряный призёр Олимпийских игр – 2016, дебютировал на профессиональном ринге в 2017 году и в октябре 2019-го впервые стал чемпионом мира, завоевав вакантный титул WBO в полулёгком весе (до 57,2 кг).

В октябре 2021 года Стивенсон завоевал вакантный титул WBO во втором полулёгком весе (до 59 кг), а спустя полгода присоединил к нему пояс WBC, нанеся первое поражение мексиканцу Оскару Вальдесу.

В ноябре Стивенсон покорил третий дивизион, став чемпионом WBC в лёгком весе (до 61,2 кг).