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Порье отреагировал на слова Макгрегора о его поединке с Сен-Дени

Порье отреагировал на слова Макгрегора о его поединке с Сен-Дени
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Известный американский боец Дастин Порье отреагировал на слова бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора о его поединке против французского проспекта Бенуа Сен-Дени на турнире UFC 299.

«Конор Макгрегор написал после боя: «Хороший бой от парочки французов». И даже тегнул то ли премьер-министра, то ли президента Франции», – сказал журналист на пресс-конференции UFC, обратившись к Порье.

«Да. Он тоже попробовал этот правый хук», – ответил Дастин.

Напомним, в ночь на 10 марта мск в Майами (США) в «Касейя Центре» проходил турнир по смешанным единоборствам UFC 299. В соглавном бою бывший временный чемпион Дастин Порье встретился с Бенуа Сен-Дени, представляющим Францию. Поединок завершился победой Порье нокаутом во втором раунде.

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