Тренер Анкалаева: Уайт сказал, что лига готова дать Магомеду бой за пояс

Главный тренер клуба «Горец» Шамиль Алибатыров, в котором тренируется топовый российский боец Магомед Анкалаев, высказался о следующем поединке своего подопечного. Алибатыров дал понять, что генеральный директор UFC Дана Уайт готов предоставить Анкалаеву бой за титул чемпиона UFC в полутяжёлой весовой категории.

«Меня не удивит, если вместо чемпионского боя Магомеда попросят провести отборочный поединок. Сколько уже раз ему обещали чемпионский бой… Все, кого давали, он всех побил. В случае победы Анкалаева над Джонни Уокером нам обещали дать титульный бой. Магомед убедительно выиграл. Нокаутировал и сломал нос Уокеру во втором раунде. Дана Уайт сказал, что лига готова дать ему бой за пояс. Посмотрим, что они скажут после боя Джамала Хилла и Алекса Перейры. Анкалаев способен нокаутировать любого из них», – приводит слова Алибатырова MMA.Metaratings.

Напомним, в ночь с 13 на 14 января в Лас-Вегасе (США) состоялся турнир UFC Fight Night 234. В главном событии вечера бывший претендент на титул Магомед Анкалаев проводил реванш с бразильцем Джонни Уокером. Поединок завершился победой Анкалаева нокаутом во втором раунде. Рекорд россиянина в смешанных единоборствах составляет 18-1-1.