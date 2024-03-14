Жена Марлона Веры высказалась об ограблении их дома после турнира UFC 299

Мария Паулина Эскобар, жена эквадорского бойца UFC Марлона Веры, рассказала об ограблении их дома, которое произошло сразу же после турнира UFC 299.

«Они вломились в наш дом. Хотя это материальные вещи, но они были куплены благодаря большому труду и старанию. Но такие вещи случаются, и правда в том, что сегодняшний вечер будет хорошим. Сегодня золотой пояс (как называет его Илай) будет нашим. Бог с нами и с тем, кто это сделал. Я очень надеюсь, что деньги им понадобились на что-то важное. С большой любовью», — написала Мария Паулина в социальных сетях.

Напомним, в ночь с 9 на 10 марта мск в Майами (США) в «Касейя Центре» состоялся турнир UFC 299. В главном бою чемпион в легчайшем весе американец Шон О'Мэлли встретился с эквадорцем Марлоном Верой. Поединок продлился все пять раундов и завершился победой Шона О'Мэлли единогласным решением судей. Американец успешно провёл свою первую защиту чемпионского пояса.