Двалишвили: после поражения в бою со мной Пётр Ян стал скромнее

Известный грузинский боец MMA Мераб Двалишвили дал комментарий по поводу российского бойца UFC Петра Яна.
«Я был рад победе Петра Яна на турнире UFC 299. Он хороший боец, но я хотел бы, чтобы он был скромнее. Думаю, после поражения в бою со мной он действительно стал скромнее себя вести. Реванш? Я не против. Если он продолжит выигрывать, и если я продолжу выигрывать, то мы снова встретимся», — сказал Двалишвили на YouTube-канале MMA Junkie.
Напомним, поединок между Петром Яном и Сонг Ядонгом продлился все три запланированных раунда и завершился победой российского спортсмена единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28). Эта победа прервала неудачную серию Яна из трёх поражений.
Профессиональный рекорд Петра Яна теперь составляет 17 побед, восемь из которых были одержаны досрочно, и пять поражений.