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Двалишвили: после поражения в бою со мной Пётр Ян стал скромнее

Двалишвили: после поражения в бою со мной Пётр Ян стал скромнее
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Известный грузинский боец MMA Мераб Двалишвили дал комментарий по поводу российского бойца UFC Петра Яна.

«Я был рад победе Петра Яна на турнире UFC 299. Он хороший боец, но я хотел бы, чтобы он был скромнее. Думаю, после поражения в бою со мной он действительно стал скромнее себя вести. Реванш? Я не против. Если он продолжит выигрывать, и если я продолжу выигрывать, то мы снова встретимся», — сказал Двалишвили на YouTube-канале MMA Junkie.

Напомним, поединок между Петром Яном и Сонг Ядонгом продлился все три запланированных раунда и завершился победой российского спортсмена единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28). Эта победа прервала неудачную серию Яна из трёх поражений.

Профессиональный рекорд Петра Яна теперь составляет 17 побед, восемь из которых были одержаны досрочно, и пять поражений.

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