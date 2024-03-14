«Деревенщина, продолжай в том же духе». Вера ответил на критику Сэндхагена

Эквадорский боец Марлон Вера опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором обратился к американцу Кори Сэндхагену.

Ранее Сэндхаген раскритиковал Веру за неконкурентоспособный бой с британцем Шоном О'Мэлли, который прошёл на турнире UFC 299 и носил характер титульного.

«Кори, никто не жалеет себя, деревенщина, продолжай в том же духе, придурок», — написал Вера.

Напомним, в ночь с 9 на 10 марта мск в Майами (США) в «Касейя Центре» состоялся турнир UFC 299. В главном бою чемпион в легчайшем весе американец Шон О'Мэлли встретился с эквадорцем Марлоном Верой. Поединок продлился все пять раундов и завершился победой Шона О'Мэлли единогласным решением судей. Американец успешно провёл свою первую защиту чемпионского пояса.