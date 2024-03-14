Сэндхаген: Вера выглядел в бою с О'Мэлли как бездомный

Американский боец UFC Кори Сэндхаген прокомментировал выступление эквадорского бойца UFC Марлона Веры в титульном поединке с Шоном О'Мэлли.

«Чито явно не имел права находиться в клетке с О'Мэлли. О'Мэлли выступил великолепно. Надо отдать ему должное, несмотря на то что он дрался с Чито, который выглядел как бездомный.

Этот бой меня очень расстроил, потому что, во-первых, он был невероятно неконкурентным. Во-вторых, я чувствую себя тупицей, потому что считал, что Чито выступит лучше. Но почти все его бои выглядят именно так, если только ему не удастся какой-нибудь случайный нокаут. И в-третьих, я просто считаю, что это не очень здорово, что Чито вообще получил такую возможность, потому что, как я уже сказал, мы все должны были это предвидеть. Не знаю, почему я купился на шумиху вокруг Веры. Это было очень глупо с моей стороны», — приводит слова Сэндхагена MMA Fighting.