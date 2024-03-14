«Ничто его не остановит». Экс-чемпион UFC пришёл в себя после спасения родителей из пожара

Американский боец смешанных единоборств Мэттью Браун сообщил о том, что экс-чемпион UFC Марк Колман пришёл в себя после пожара.

Напомним, вчера, 13 марта, стало известно, что Марк Колман спас своих родителей во время пожара, который разгорелся у них дома.

«Говорят, Марк Колман пришёл в себя. Дела у здоровяка идут в гору! Ничто не остановит этого дикаря, даже огонь!», — написал Браун в социальных сетях.

Сообщалось, что собака семейства предупредила людей о пожаре, благодаря чему Колману удалось вытащить своих родителей из горящего дома. После этого Колман попытался спасти и пса, однако потерял сознание. Позже экс-боец был доставлен в реанимацию. Собаку спасти не удалось.

Отметим, что четыре года назад экс-боец пережил сердечный приступ, а после этого прошёл реабилитацию от алкоголизма. С тех пор американец выступал за здоровый образ жизни.