«Подходит?» Хасбик постригся налысо

Популярный блогер Хасбулла Магомедов, известный как Хасбик, разместил новый пост у себя в социальных сетях, где показал свежее фото. Известный блогер показал, что постригся налысо.

«Подходит?» — подписал фотографию Хасбик.

Фото: Из личного архива Хасбика

Отметим, что у Хасбика есть многолетний контракт с промоушеном UFC. Сообщалось, что соглашение блогера было подписано со сроком на пять лет и подразумевает посещение турниров, пиар- и медиавзаимодействие. Кроме того, говорилось, что сумма контракта является «достаточно внушительной». В смешанных единоборствах Хасбулла пользуется популярностью уже в течение нескольких лет.

Ранее совместное фото с Хасбиком показал бывший нападающий «Милана» Златан Ибрагимович, который сейчас является операционным партнёром и старшим советником владельцев итальянского клуба.