Появилось первое видео пришедшего в себя экс-чемпиона UFC Коулмана после реанимации

Легендарный американский боец смешанных единоборств (ММА), член Зала славы UFC Марк Коулман пришёл в себя. Свежим видео поделились дочки прославленного спортсмена.

Появилось первое видео пришедшего в себя экс-чемпион UFC Коулмана после реанимации:

Дочки Коулмана также сообщили, что их отец чувствует себя хорошо и в настоящий момент может дышать самостоятельно.

«Впереди ещё долгий путь, но мы искренне благодарны. От всего сердца хотим поблагодарить всех за любовь и поддержку», — написали девушки.

Напомним, Коулман пострадал во время пожара. Марк сумел спасти своих родителей, а после вернулся в дом, чтобы спасти собаку, благодаря которой он проснулся. В этот момент он потерял сознание. Собака погибла в огне.