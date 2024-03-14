Появилось первое видео пришедшего в себя экс-чемпиона UFC Коулмана после реанимации

Легендарный американский боец смешанных единоборств (ММА), член Зала славы UFC Марк Коулман пришёл в себя. Свежим видео поделились дочки прославленного спортсмена.
Появилось первое видео пришедшего в себя экс-чемпион UFC Коулмана после реанимации:
Дочки Коулмана также сообщили, что их отец чувствует себя хорошо и в настоящий момент может дышать самостоятельно.
«Впереди ещё долгий путь, но мы искренне благодарны. От всего сердца хотим поблагодарить всех за любовь и поддержку», — написали девушки.
Напомним, Коулман пострадал во время пожара. Марк сумел спасти своих родителей, а после вернулся в дом, чтобы спасти собаку, благодаря которой он проснулся. В этот момент он потерял сознание. Собака погибла в огне.