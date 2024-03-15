«Шансы — 60 на 40». Чемпион Hardcore Золотой назвал фаворита в бою Усика и Фьюри

Чемпион Hardcore FC Тимур «Золотой» Мусаев поделился мнением о поединке за звание абсолютного чемпиона в супертяжёлом весе между британцем Тайсоном Фьюри и представителем Украины Александром Усиком. Противостояние запланировано на 18 мая нынешнего года.

«Вижу фаворитом Усика. У него скорость, тайминг, движение на ногах. На стороне Фьюри антропометрия, размеры. Ставлю 60% на 40% в пользу Усика», — сказал Тимур Мусаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, изначально поединок Усика и Фьюри должен был состояться 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), однако британец получил рассечение и вынужден был отказаться от выступления.

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