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Мусаев о прыжке Хабиба из клетки: не знаю, правильно ли он сделал. Но я поступил бы так же

Мусаев о прыжке Хабиба из клетки: не знаю, правильно ли он сделал. Но я поступил бы так же
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Чемпион Hardcore FC Тимур Мусаев прокомментировал поведение Хабиба Нурмагомедова после победы в поединке с Конором Макгрегором. Их бой состоялся 7 октября 2018 года на турнире UFC 229. Нурмагомедов победил за счёт успешного удушающего приёма на шею в четвёртом раунде, а после этого выпрыгнул из клетки с намерением поквитаться с обидчиком за оскорбления, которые тот регулярно ему наносил в преддверии боя.

«Поступил бы так же. На весь мир оскорбляют твоего отца, религию, всё, что тебе дорого. Он понимал, что всё это делается специально. Не знаю, правильно ли он сделал, что выпрыгнул из клетки у всех на виду. Если ты можешь в бою наказать соперника за грязное поведение, я всегда за. При этом, если бы Конор всего этого не сказал, может, и не было у этого боя такой раскачки», — сказал Тимур Мусаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

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