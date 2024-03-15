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Махачев высказался на тему боя между Макгрегором и Чендлером

Махачев высказался на тему боя между Макгрегором и Чендлером
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Чемпион UFC в лёгкой весовой категории Ислам Махачев дал комментарий по поводу ожидаемого поединка между американцем Майклом Чендлером и представителем Ирландии Конором Макгрегором.

«Сколько лет Чендлер ждёт этот бой? Каждую ночь он ложится спать и мечтает о том, что подерётся с Макгрегором. Он уже не молод, ему нужно биться. К тому же если ты проиграешь ещё раз, то, может быть, Конор всё же захочет с тобой подраться», — сказал Махачев в интервью MMAJunkie.

Ранее сам Макгрегор говорил, что бой с Чендлером может состояться 29 июня 2024 года.

В активе Чендлера 31 бой, он одержал 23 победы (11 — нокаутом) и потерпел восемь поражений. В последнем бою Майкл проиграл соотечественнику Дастину Порье.

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