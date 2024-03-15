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Ислам Махачев рассказал, считает ли Порье достойным боя за пояс UFC

Ислам Махачев рассказал, считает ли Порье достойным боя за пояс UFC
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Чемпион UFC в лёгкой весовой категории россиянин Ислам Махачев высказался на тему возможного поединка с американцем Дастином Порье.

«Да, Порье не заслуживает драться за пояс, но у нас нет других вариантов, все заняты. А я хочу выступать. В июне или июле — Порье, и в конце года ещё один бой. Дастин показал отличное выступление в последнем бою, был красивый нокаут. Он здоров, готов, поэтому я хочу подраться. Мне нужно биться, я каждый день тренируюсь, я здоров. Дастин тоже хороший оппонент, у него хорошая гильотина», – сказал Махачев в интервью MMAJunkie.

Напомним, в последнем бою, который состоялся 10 марта на турнире UFC 299, Дастин нокаутировал во втором раунде Бенуа Сен-Дени из Франции.

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