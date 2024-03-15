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Махачев оценил шансы побить рекорд Андерсона Силвы в UFC

Махачев оценил шансы побить рекорд Андерсона Силвы в UFC
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Российский чемпион UFC в лёгком дивизионе Ислам Махачев ответил на вопрос по поводу шансов побить рекорд бразильца Андерсона Силвы, заключающийся в 16 победах подряд в UFC.

«Могу ли побить рекорд Андерсона Силвы? Я могу и 20 побед сделать. Просто давайте мне кого-нибудь, я хочу драться каждые три-четыре месяца. Давайте имена, давайте контракты, я буду готов», — сказал Махачев в интервью MMAJunkie.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 21 октября в Абу-Даби (ОАЭ) на турнире UFC 294, Махачев встречался с австралийцем Александром Волкановски. Это был их бой-реванш. Ислам одержал победу в первом раунде. В общей сложности на счету Махачева в ММА 25 побед при одном поражении. Победная серия Ислама в UFC к настоящему моменту насчитывает 13 боёв.

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