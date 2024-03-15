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«Если проиграет, потеряет всё». Махачев высказался об одном из боёв на UFC 300

«Если проиграет, потеряет всё». Махачев высказался об одном из боёв на UFC 300
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Российский чемпион UFC в лёгкой весовой категории Ислам Махачев высказался о предстоящем поединке между Джастином Гэтжи и Максом Холлоуэем, который должен состояться на турнире UFC 300. Спортивное мероприятие состоится 13 апреля в Лас-Вегасе (США).

«Откровенно говоря, не хочу задеть, но Гэтжи — Холлоуэй — бесполезный бой за бесполезный пояс. Никто ничего не получит за этот поединок. Для фанатов да, это хороший бой, потому что оба любят наносить сопернику урон. Гэтжи был претендентом, если он проиграет, то потеряет всё, и я не знаю, будет ли у него ещё один шанс побороться за пояс. Если Макс проиграет, то просто вернётся к себе, там он может подраться с Топурией. Для меня и для дивизиона Гэтжи — Холлоуэй — бесполезный бой», — сказал Махачев в интервью MMAJunkie.

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