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Махачев показал фото с Коулманом, попавшим в реанимацию после спасения родителей из пожара

Махачев показал фото с Коулманом, попавшим в реанимацию после спасения родителей из пожара
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Российский чемпион UFC в лёгкой весовой категории Ислам Махачев поддержал прославленного американского бойца смешанных единоборств (ММА) и члена Зала славы UFC Марка Коулмана, который ранее находился в реанимации.

«Поправляйся скорее, легенда», — написал Махачев у себя в социальных сетях, разместив совместное фото с Коулманом.

Фото: Из личного архива Ислама Махачева

Появилось первое видео пришедшего в себя экс-чемпион UFC Марка Коулмана после реанимации:

Напомним, Коулман пострадал во время пожара. Марк сумел спасти своих родителей, а затем вернулся в дом, чтобы спасти собаку, благодаря которой он и проснулся. В этот момент он потерял сознание. Собака, к сожалению, погибла в огне. Недавно легендарный спортсмен пришёл в себя.

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