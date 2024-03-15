Бой Василевского и Ковалёва признан несостоявшимся

Поединок между бойцами смешанных единоборств Вячеславом Василевским и Владиславом Ковалёвым признан несостоявшимся. Об этом сообщает пресс-служба промоушена Ural FC.

После поражения в бою команда Владислава Ковалёва подала апелляцию в Федерацию бокса России, чтобы обжаловать решение судей. По итогу бой признали несостоявшимся, ссылаясь на то, что в действиях рефери были допущены ошибки во время поединка.

Напомним, поединок между Василевским и Ковалёвым состоялся 1 марта. Бой был организован по правилам бокса в ММА-перчатках. Противостояние продлилось все три раунда и стало главным событием турнира Ural FC 6. Победу раздельным решением судей одержал Вячеслав Василевский. Двое судей отдали победу ему, и один отдал победу Ковалёву (47-46, 47-45 и 46-47 соответственно).