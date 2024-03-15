Боец UFC Марвин Веттори объявил, что вынужден сняться с боя против Брендана Аллена

Бывший претендент на титул чемпиона UFC в среднем весе Марвин Веттори заявил, что вынужден сняться с поединка против американца Брендана Аллена. Их бой должен был возглавить турнир UFC Fight Night 240.

«Я не буду драться 7 апреля. К сожалению, я травмировался в результате несчастного случая. Поверьте мне, я тот, кто больше всего хотел этого боя. Мне очень хотелось встретиться с этим парнем. В то же время наша жизнь непредсказуема, и мы должны уметь справляться с этими испытаниями. Сейчас моя главная цель сосредоточиться на восстановлении. Я вернусь сильнее и лучше, чем когда-либо, и мы снова будем драться.

Брендан, с тобой мы ещё увидимся в клетке. Я устал от всей той чепухи, что ты говоришь обо мне. Ты забавный парень. Запомни, что поединок со мной – твой самый большой шанс, ты будешь умолять меня о том, чтобы я вновь дал согласие на бой. Я делаю тебе одолжение, мне хочется разбить тебе лицо, потому что ты заставляешь меня смеяться… Скоро увидимся»‎, — приводит слова Веттори портал Bloody Elbow.