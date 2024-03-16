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Конор Макгрегор: надеялся, что смогу вернуться в декабре или январе

Конор Макгрегор: надеялся, что смогу вернуться в декабре или январе
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Известный ирландский боец смешанных единоборств и бывший двойной чемпион UFC в полулёгком и лёгком весе Конор Макгрегор сообщил, что дата его возвращения несколько раз откладывалась, несмотря на его готовность выступать.

«У меня был тренировочный лагерь в Каннах на юге Франции, также был тренировочный лагерь в Дубае с чемпионами мира. Тогда я надеялся, что смогу вернуться в декабре или январе. После дата возвращения стала вновь откладываться. Так что я потерял интерес и прекратил тренировки на некоторое время, но никогда не прекращал тренироваться. То есть я просто не занимался так много. Сейчас я возвращаюсь, чтобы полностью проверить себя и снова быть готовым зажигать. Назначенное время придёт, и я буду готов», — приводит слова Конора портал MMA Fighting.

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