Фьюри рассказал, что делать если в бою с Усиком откроется злополучное рассечение

Чемпион WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри рассказал о состоянии своего рассечения, которое он получил в феврале перед поединком с Александром Усиком.

«Всё хорошо. Я не переживаю из-за этого. Я никогда не переживал из-за рассечения. От даты рассечения до даты боя пройдёт 15 недель. Рана заживает примерно за 8-9 недель, так что у меня достаточно времени. Если рассечение откроется в бою, то и чёрт с ним. Повсюду будет кровь, и что с того? Не останавливайте бой.

Пусть он продолжается, это же бой за титул абсолютного чемпиона в супертяжёлом весе. Я побью его. Учитывая его репутацию, которую он заработал после побед над Джошуа, это будет сладкая победа», — цитирует Фьюри Essentially Sports.

Напомним, изначально бой Фьюри и Усика должен был пройти в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) 17 февраля, однако Фьюри получил рассечение на спарринге и отказался от выступления. Теперь боксёры должны встретиться 18 мая.