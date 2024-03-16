Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Подтверждён бой Александра Пантожи со Стивом Эрцегом на UFC 301

Подтверждён бой Александра Пантожи со Стивом Эрцегом на UFC 301
Комментарии

Официально подтверждён бой между бразильцем Александром Пантожей (27-5) и австралийцем Стивом Эрцегом. Об этом сообщает UFC Russia.

Анонс боя Алешандре Пантожа — Стив Эрцег.

Анонс боя Алешандре Пантожа — Стив Эрцег.

Фото: UFC Russia

Этот поединок возглавит турнир UFC 301, который пройдёт в ночь на 5 мая в Рио-де-Жанейро (Бразилия). 33-летний Александр Пантожа будет у себя на родине защищать свой пояс чемпиона UFC в наилегчайшем весе против непобедимого на данный момент 28-летнего Стива Эрцега (3-0).

Александр Пантожа в своём последнем бою по итогам пяти раундов единогласным решением судей победил американца Брэндона Ройвала на турнире UFC 296.

Стив Эрцег — на данный момент 10-й номер наилегчайшего дивизиона UFC. В своём последнем бою 3 марта этого года он во втором раунде победил американца Мэтта Шнелла.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android