Подтверждён бой Александра Пантожи со Стивом Эрцегом на UFC 301

Официально подтверждён бой между бразильцем Александром Пантожей (27-5) и австралийцем Стивом Эрцегом. Об этом сообщает UFC Russia.

Анонс боя Алешандре Пантожа — Стив Эрцег. Фото: UFC Russia

Этот поединок возглавит турнир UFC 301, который пройдёт в ночь на 5 мая в Рио-де-Жанейро (Бразилия). 33-летний Александр Пантожа будет у себя на родине защищать свой пояс чемпиона UFC в наилегчайшем весе против непобедимого на данный момент 28-летнего Стива Эрцега (3-0).

Александр Пантожа в своём последнем бою по итогам пяти раундов единогласным решением судей победил американца Брэндона Ройвала на турнире UFC 296.

Стив Эрцег — на данный момент 10-й номер наилегчайшего дивизиона UFC. В своём последнем бою 3 марта этого года он во втором раунде победил американца Мэтта Шнелла.