Генеральный директор Джо Марковски покидает DAZN

DAZN и её генеральный директор Джо Марковски достигли соглашения о прекращении сотрудничества. Официальное заявление готовится на понедельник. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает BoxingScene.

Марковски проработал в DAZN 13 лет и был одним из инициаторов активизации компании в боксе. DAZN первоначально противопоставляла себя конкурентам, транслируя громкие бои, в том числе звёзд Golden Boy Promotions Оскара де ла Хойи и Matchroom Boxing Эдди Хирна, за абонентскую плату, а не по системе PPV, как у конкурентов. Но многие бойцы оставались связанными с телеканалами Showtime, ESPN и прочими, ослабив амбиции DAZN, и в конечном счёте они тоже перешли на PPV.

В последние месяцы Марковски почти пропал из поля зрения, а лицом DAZN стал Алфи Шарман. Кроме того, DAZN планирует привлечь Майкла Ридаута из IMG на менее публичную руководящую должность, он будет курировать лицензионную деятельность компании.

Джо Марковски ещё не объявил о своих планах на будущее.