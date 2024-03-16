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Майкл Чендлер ответил Исламу Махачеву: я прекрасно сплю

Майкл Чендлер ответил Исламу Махачеву: я прекрасно сплю
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Бывший претендент на титул чемпиона UFC в лёгком весе американец Майкл Чендлер ответил действующему обладателю титула в лёгком дивизионе россиянину Исламу Махачеву. Ранее Ислам выразил непонимание тем, что Майкл ожидает боя с Конором Макгрегором и не дерётся ни с кем.

«Спасибо за непрошеный совет, Ислам. Для справки — я прекрасно сплю по ночам. У меня есть план, к тому же, ты его часть, чемпион», — написал Чендлер в своих социальных сетях.

Напомним, что в последний раз Майкл Чендлер выходил в октагон 13 ноября 2022 года на турнире UFC 281. Тогда оппонентом американца стал бывший временный чемпион UFC в лёгком дивизионе Дастин Порье. Встреча завершилась победой Порье, который задушил Чендлера в третьем раунде.

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